Salute e benessere

Dieta cinese per dimagrire: il segreto per non ingrassare

La dieta cinese per dimagrire e il segreto per non ingrassare. La dieta cinese si basa su un regime alimentare che si basa principalmente sul consumo di riso. Per dimagrire e non ingrassare con la dieta cinese bisogna seguire delle regole, vediamo quali.Per prima cosa è importante mangiare fino a quando non ci si sente pieni. Vietato alzarsi da tavola con un senso di insoddisfazione. Mangiare non deve comportare dei sensi di colpa. E ciò non accadrà se si rispettano i cinque appuntamenti fondamentali al giorno. Ovvero merenda, spuntino, pranzo, merenda e colazione. Inoltre è fondamentale abituare il corpo ad una regolarità che consentirà di mangiare in modo sano ed equlibrato. Ma vediamo ora cosa mangiare nella dieta cinese in un esempio di menù settimanale completo per dimagrire e non ingrassare.Lunedì: colazione con 3 fette biscottate o gallette con un velo di marmellata lght, un bicchiere di latte di soia e un tè senza zucchero. Spuntino: una pera. Pranzo: una porzione di riso con piselli, una piccola fettina di manzo con controno di verdure al vapore. Merenda: due fette biscottate o due kiwi. Cena: minestrone di carote alla julienne, cavolfiore, broccoli, 70gr di legumi, mais cotto in padella e brodo vegetale. Martedì: colazione con 3 fette biscottate oppure gallette di riso, latte di riso un bicchiere medio, caffè oppure del tè. Spuntino: due kiwi. Pranzo: riso con verdure e pesce al vapore. Merenda: una mela. Cena: riso in bianco non più di 70gr e del pollo con germogli di soia per finire.Mercoledì: colazione con due biscotti ai cereali oppure fette biscottate in entrambii casi 3 è il numero consigliato. Cappuccino ma non deve essere impiegato troppo latte per la sua preparazione. Spuntino: una pera. Pranzo: farro 70gr e delle verdure. Merenda: due gallette di riso. Cena: pesce al vapore e spinaci al vapore. Giovedì: colazione con 3 biscotti integrali e del latte di soia. Spuntino: due fette di ananas.Pranzo:spaghetti di riso e una porzione di verdure. Merenda: due kiwi. Cena: zuppa di verdure frullata. Venerdì: colazione con 3 fette biscottate o gallette con un velo di marmellata lght, un bicchiere di latte di soia e un tè senza zucchero. Spuntino: una pera. Pranzo: una porzione di riso con piselli, una piccola fettina di manzo con controno di verdure al vapore. Merenda: due fette biscottate o due kiwi. Cena: minestrone di carote alla julienne.Sabato e domenica a scelta uno dei menù della settimana. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.