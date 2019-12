Ragusa, Uffici Giudiziari Iblei in campo contro Agronomi e Forestali

Attualità

Dopo la partita stregata che ha visto la squadra degli Uffici Giudiziari Iblei essere sconfitta immeritatamente per 3 a 1 dalla squadra della Guardia di Finanza, la compagine giudiziaria ha incontrato il 19 dicembre la squadra di calcio dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Ragusa al centro campetti “Magni” di Ragusa.L’incontro, molto sentito da entrambe le squadre, si inquadra nel progetto che vede le istituzioni e gli enti della provincia di Ragusa cimentarsi in un torneo di calcio che serve a valorizzare i principi dello sport e del corretto vivere civile. Dopo il rituale scambio dei gaglierdetti, la partita ha da subito evidenziato la netta prevalenza tecnico-tattica degli Uffici Giudiziari che alla fine dei due tempi regolamentari ha vinto per 9 a 1, riscattando brillantemente la sfortunata partita contro la Guardia di Finanza. Le reti sono state segnate dal bomber Armenia 6 (a) da Cingolani 2 (g) e da Di Cataldo 1 (g) per gli Uffici Giudiziari. Per gli Agronomi e Forestali ha segnato il gol della bandiera Agostino Cordelli. La squadra messa in campo dagli Uffici Giudiziari ha confermato quelle che sono le caratteristiche del proprio DNA, ossia un’ottima amalgama, coordinata e diretta del DS Cingolani (g), ed un indubbio valore oltre alle qualità agonistiche dei singoli calciatori di ogni reparto in particolare le intuizioni da realizzatore del bomber Armenia, l’eleganza e la concretezza di Di Cataldo(g) oltre che la sapienza tattica del capitano Pulvirenti (g).Occorre rilevare che a dispetto del risultato la partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto da entrambe le squadre onorando il principio di lealtà e correttezza che lega questi “format calcistici” progettati dal management degli Uffici Giudiziari Iblei. Occorre tributare un particolare plauso alla squadra degli Agronomi e Forestali di Ragusa messa in campo del Presidente dell’Ordine Francesco Celestre e dal Coordinatore Simone Areddia che nonostante la sconfitta hanno voluto brindare con la squadra avversaria .