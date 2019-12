Attualità

Ragusa: conviviale di Natale al Veteran Car Club Ibleo Ragusa: conviviale di Natale al Veteran Car Club Ibleo

Il Veteran Car Club Ibleo festeggia il Manovella d’Oro 2019 con la conviviale di Natale a cui hanno partecipato tutti i soci. Un momento di festa. Per celebrare un anno di traguardi. E, soprattutto, per mettere in rilievo lo straordinario successo ottenuto un mese fa con il premio ottenuto dalla XXIV rievocazione dell’Autogiro della provincia di Ragusa ritenuta la migliore manifestazione Asi del 2019.I vertici del Veteran Car Club Ibleo hanno organizzato la conviviale di Natale in un locale di Ragusa, invitando a partecipare i soci e tutti coloro che a vario titolo hanno condiviso la mission del Vcci. E’ stato il presidente Antonino Provenzale a ringraziare gli ospiti per la loro presenza e, soprattutto, i componenti del direttivo con la collaborazione dei quali è stato possibile raggiungere traguardi, tra cui appunto il Manovella d’oro 2019, che potevano sembrare insperati. E, invece, grazie alla volontà e alla determinazione di tutti, si è riusciti a ottenere degli standard qualitativi sempre più elevati che hanno reso l’appuntamento di settembre di notevole richiamo tanto da far sì che i vertici dell’Automotoclub storico italiano hanno deciso di assegnare il premio di settore al Veteran nel corso di Milano autoclassica, la kermesse ospitata alla Fiera di Milano.“Siamo contenti per come è andata – ha sottolineato il presidente Provenzale – è stato un anno davvero straordinario che speriamo possa essere bissato nel prossimo futuro. Abbiamo calamitato l’attenzione degli appassionati, sino a diventare un punto di riferimento irrinunciabile per tutti coloro che partecipano a manifestazioni di regolarità a strumentazione meccanica nel mondo delle auto d’epoca. Inoltre, sono state gettate le basi per far sì che il 2020 possa essere ancora più ricco di soddisfazioni”.