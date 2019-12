Attualità

Banda musicale Belluardo Risadelli: concerto di Natale

Tradizionale concerto di Natale a Modica nella Chiesa di Santa Maria di Betlemme giorno 25 Dicembre. Ad esibirsi davanti ad un pubblico che ha gremito la chiesa all’inverosimile, la banda musicale “Citta di Modica – Belluardo Risadelli”, che come consuetudine da 5 anni a questa parte, ha offerto gratuitamente il concerto.Negli anni passati il concerto è stato ospitato nella Chiesa di San Giorgio, di san Pietro e al teatro Garibaldi. Nel corso della serata sono stati eseguiti i brani natalizi piu noti ma anche brani tratti dai piu importanti film di successo degli ultimi anni come ad esempio, The Lion King o Sister Act. A dirigere i componenti della banda musicale il Maestro Corrado Civello che ancora una volta ha dimostrato grandissime capacita nel saper formare i ragazzi non soltanto allo studio della musica ma soprattutto al sapersi esibire in formazione bandistica. Il concerto e stato infatti di altissimo livello e ha dimostrato una maturita artistica dei suoi componenti sempre maggiore.Alla serata, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, l’assessore Maria Monisteri che si e congratulata col il presidente della banda musicale, Gianluca Cataldi e con il maestro Civello, per l’impegno ed i risultati raggiunti in questi anni di duro lavoro al servizio della citta ed ovviamente della musica. Nel corso della serata e stato inoltre ricordata la recente adesione da parte della banda musicale “Citta di Modica – Belluardo Risadelli” all’associazione nazionale italiana bande musicali autonome che in Sicilia vede il sodalizio bandistico, forte dei suoi 130 componenti, come il più numeroso ed il piu importante. Il parroco, Don Antonio Forgione, ha evidenziato l’importanza che riveste la scelta di tenere il tradizionale concerto di Natale proprio nella chiesa di Santa Maria di Betlemme, luogo di culto e sacro, in cui, così come in tutte le chiese del mondo, va ritrovato lo spirito del Natale fatto di pace, serenita e condivisione.