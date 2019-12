Salute e benessere

Perdere 4 kg con la dieta lampo dopo Natale Perdere 4 kg con la dieta lampo dopo Natale

Perdere 4 kg con la dieta lampo dopo Natale è facile basta eliminare dolci, carboidrati e bevande alcoliche o zuccherate. Si tratta di una dieta lampo che prevede il consumo di carne bianca, verdure e tisane drenanti.La dieta lampo dopo Natale per perdere fino a 4 kg è facile da seguire, vediamo come funziona e cosa si mangia in un esempio di menù completo di due giorni. Primo giorno: colazione con una spremuta di arancia senza zucchero e uno yogurt magro con cereali. Spuntino: una tisana drenante al finocchio. Pranzo: una porzione di pasta integrale con aglio, olio e peperoncino. Merenda: una pera o due kiwi. Cena: 150 g di tacchino al vapore con erbe aromatiche e insalata di cavolo condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva o spinaci al vapore.Secondo giorno: un tè verde senza zucchero e due fette biscottate integrali con un velo di miele. Spuntino: due kiwi. Pranzo: rison integrale in bianco e una mela. merenda: una tisana al tarassaco o un tè verde senza aggiunta di zucchero. Cena: 60 g di prosciutto cotto senza grasso e zucchine o melanzane grigliate. Lo schema dietetico dei due giorni può essere ripetuto per altri due giorni ma non oltre in quanto essendo molto restrittivo potrebbe causare danni all’organismo. Ad ogni modo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandimo di chiedere il parere del proprio medico o di uno spcialista soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.