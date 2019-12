Salute e benessere

Dieta depurativa dopo Natale e prima di Capodanno

La dieta depurativa dopo Natale prima di Capodanno per dimagrire e depurare l’intestino riduce la pancia gonfia e drena i liquidi. Si tratta di una dieta leggera e facile da seguire per 3 giorni. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù per dimagrire e depurare l’organismo. Primo giorno: nella giornata sono previsti solo 700 grammi di frutta, oppure a scelta un frutto a colazione, un frutto a pranzo e la sera un bel bicchiere di latte, sempre benefico per la nostra salute, accompagnato da due fette biscottate. Nel secondo giorno si possono assumere circa 850 kcal, ecco il menù: colazione con un tè, un cucchiaino di zucchero, due fette biscottate con un cucchiaino di marmellata. Pranzo: una scatoletta di tonno all’olio di oliva sgocciolato da 80 grammi, oppure un uovo con due bianchi, oppure 80 grammi di formaggio light, o un hamburger da 100 grammi.Cena: un piatto di pesce o di carne bianca come pollo e tacchino da 130 grammi, accompagnato da verdure e 30 grammi di pane. Stesso menù per il terzo giorno. La dieta depurativa dopo Natale per dimagrire vieta dal regime alimentare dietetico tutte le bevande alcoliche e in generale lo zucchero. Assolutamente consigliati tutti i tipi di frutta e verdure, specialmente se in questo caso bollite o alla griglia, benefiche per la salute e anche per la nostra linea. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.