Natale 2019, a Scicli nasce la Card

Tempo di vacanze natalizie e di regali e anche le associazioni culturali di Scicli hanno voluto farne uno alla città con il ritorno della Scicli Card, la card turistica promossa dal Comune di Scicli insieme ad associazioni culturali, cooperative e società che operano nel settore della gestione dei siti culturali.Dal 26 dicembre al 6 gennaio, tredici luoghi d’arte a Scicli saranno nuovamente in rete e visitabili tutti i giorni con una tariffa ridotta di 20 euro. La Scicli Card, acquistabile nei tredici siti, è corredata da una brochure informativa, all’interno della quale sono riportati tutti gli orari e le informazioni necessarie, oltre a una mappa che permetterà di raggiungere facilmente tutti i luoghi interessati e avere, così, una piena esperienza artistica e culturale della città di Scicli: dal barocco a Montalbano fino al tardo medioevo e la prima età moderna, in un alternarsi unico ed entusiasmante d’arte fra paesaggi meravigliosi colorati dalle luminarie. Novità del periodo natalizio sarà inoltre la possibilità di vedere allestito, all'interno di ogni singolo sito, un presepe, come da grande tradizione della nostra città e a completamento de La Via dei Presepi attiva durante le festività di fine e inizio anno: un'occasione per abbandonarsi a tutto tondo allo spirito del Natale che da sempre coinvolge Scicli.