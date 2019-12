Incidente stradale a Ragusa, muore un 22enne

Cronaca

Un morto e quattro feriti. E’ il bilancio del’incidente annenuto sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa. Lo scontro è avvenuto nella notte intorno alle ore 4,30 tra due auto, una Ford C-Max con una Ford Focus, nei pressi di un incrocio vicino ad un agriturismo. A perdere la vita è stato un 22enne originario del Barese. Il giovane è morto durante il trasporto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportante nell’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi, il 118 e i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per permettere i rilievi del sinistro.