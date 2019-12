Modica, una fiaccolata per non dimenticare Antonio Aurnia

Attualità

Una fiaccolata per non dimentica Antonio Aurnia, l’imprenditore modicano che si è tolto la vita la settimana scorsa. Si terrà stasera dopo la santa messa nella chiesa della Madonnina delle Lacrime a Modica.Il corteo della fiaccolata partirà alle ore 19 dalla chiesa e arriverà fino al piazzale di Moda Italia. Su Facebook è stato annunciato che ad accompagnare il corteo ci sarà uno striscione con scritto Giù le mani da IdeaModa. In queste ore sono tantittimi i post pubblicati su varie pagine Facebook che annunciano la partecipazione al corte in memoria del grande imprenditore modicano.