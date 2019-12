Modica, fiaccolata per Antonio Aurnia, silenzio e commozione

Attualità

In tanti si sono ritrovati stasera nel piazzale davanti alla chiesa della Madonna delle Lacrime a Modica per partecipare alla fiaccolata in memoria di Antonio Aurnia, l’imprenditore modicano che si è tolto la vita la settimana scorsa.In molti hanno partecipato prima alla messa celebrata da padre Michele Fidone e poi in un silenzio commosso hanno preso parte al corteo tenutosi da via Circonvallazione Ortisiana fino al piazzale che insiste sulla ex SS115, dove da anni si trova il negozio Moda Italia di proprietà di Antonio e di recente venduto all’asta così come l’altro negozio sempre di proprietà della famiglia Aurnia ovvero Idea Moda. Un enorme striscione con la scritta “Giù le mani da Idea Moda” ha aperto il lungo corteo. Uno striscione che poi è stato adagiato davanti all’ex negozio di Antonio Aurnia, dove in un momento di silenzio padre Michele Fidone ha espresso parole in memoria dell’imprenditore modicano.“Antonio Aurnia, - ha detto padre Michele - qua ci siamo tutti quelli che ti abbiamo amato..ti ringraziamo per quanto hai dato a questa città perché l’hai migliorata”. Poi in coro tutti i presenti al corteo hanno pronunciato più volte il nome di Antonio a cui ha fatto seguito un altro coro quello dei tifosi del Modica calcio, di cui Antonio ne è stato presidente. Infine padre Michele ha chiesto al sindaco di Modica, Ignazio Abbate, di deporre una corona di fiori sotto l’enorme scritta Moda Italia in memoria di Antonio. Poi un lungo applauso e il ringraziamento della famiglia Aurnia per la vicinanza e l’affetto ricevuto da tantissime persone espresso sempre da padre Michele.