Tiempo de Guitarras a Noto per Natale

Dopo il grande successo della recente edizione del Festival Internazionale Tiempo de Guitarras, si rinnova a Noto l’incontro con la magia della chitarra classica, tre imperdibili appuntamenti faranno da cornice agli eventi natalizi della città barocca.A dare il via alla rassegna, venerdì 27 dicembre sarà “Assolo”, due giovani concertisti dalle due punte della Sicilia si susseguiranno facendo assaporare al pubblico il grande repertorio solistico delle sei corde. Lunedì 30 dicembre sarà la volta dell’inedito concerto “Melodie, Canti e Cunti della sera”, un’inedita formazione nata dall’incontro tra il poliedrico artista Raffaele Schiavo, la raffinata voce di Elisa Cappello ed i Maestri Nello Alessi e Oreste Muratore porteranno il pubblico all’interno di un ricercato viaggio dedicato ai notturni siciliani. A coronare i tre appuntamenti “Due per Duo”, il duo voce e chitarra di Daniela Barbara e Marco Bilardello con un repertorio incentrato sulla canzone d’autore e il Siracusa Guitar Duo composto da Nello e Simone Alessi con un programma di trascrizioni tratte dal repertorio della grande musica cameristica europea.Autori come Shubert, Brams e Mendelssohn saranno proposti in una inedita veste timbrica con le sei corde pizzicate invece che le corde percosse del pianoforte. I tre concerti si terranno a Palazzo Nicolaci a partire dalle ore 19 fino ad esaurimento posti. Ingresso libero.