Dieta mini per dimagrire prima di San Silvestro

La mini dieta per dimagrire prima di San Silvestro prevede uno schema dietetico giornaliero che va da 800 a 1100 calorie. E’ una dieta che aiuta a dimagrire e a liberarsi da tossine e scorie. Si basa sul consumo di proteine e verdure mentre limita il consumo di frutta contenente molti zuccheri.Ma vediamo cosa si mangia in un esempio completo di menù giornaliero. Colazione con uno yogurt bianco intero con 30 g di cereali integrali. Spuntino: un caffè senza zucchero. Pranzo: 150 g di pollo al vapore con 100 g di carote in insalata condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e succo di limone e 2 gallette di segale integrale. Merenda: una mela. Cena: 50 g di bresaola condita con 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva e succo di limone, insalata mista e due gallette di riso. La mini dieta per dimagrire prima di San Sivestro può essere seguita per 3 giorni epuò far perdere fino a 3 kg.Per avere gli effetti desiderati e perdere peso bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, evitare ogni tipo di bevande alcoliche e camminare almeno per 30 minuti al giorno a passo spedito. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomadiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altro regime alimentare dietico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.