Dieta lampo di fine anno per dimagrire 2 kg

La dieta lampo di fine anno dura 3 giorni e può far dimagrire fino a 2 kg. Si tratta di una dieta lampo che può essere seguita dopo le feste di Natale per perdere peso velocemente. La dieta lampo di fine anno si basa sul consumo di proteine, verdura e frutta.Il regime alimentare dietetico prevede l’esclusione di bevande alcoliche e zuccherate e di ogni tipo di snack dolce o salato. ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia per perdere peso con la dieta lampo di fine anno. Primo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali con un velo di miele. Spuntino: un tè verde senza zucchero. Pranzo: una porzione di riso integrale con 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva, 150 g di filetti di nasello a vapore con 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva e due gallette di segale integrale. Merenda: una tisana al tarassaco. Cena: 50 g di parmigiano e spinaci crudi conditi con un cucchiaino di olio extravergine di oliva o cotti al vapore e due gallette di segale integrale.Secondo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali con un velo di miele. Spuntino: un tè verde senza zucchero. Pranzo: una porzione di pasta integrale con verdure e insalata di finocchio. Merenda: un tè verde senza zucchero. Cena: 150 g di bocconcini di vitello cotti con 200 g di peperoni e un cucchiaino di olio extravergine di oliva e due gallette di segale integrale. Terzo giorno: uno yogurt magro con cereali. Spuntino: un tè verde senza zucchero. Cena: 120 g di filetto di salmone al vapore con succo di limone e prezzemolo, insalata di pomodori con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e 2 gallette di segale integrale.Per avere gli effetti desidertati e perdere peso bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, evitare ogni tipo di bevande alcoliche e camminare almeno per 30 minuti al giorno a passo spedito. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomadiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altro regime alimentare dietico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.