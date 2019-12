Natale in arte a Ragusa

Cultura

Natale in Arte. Anche il Maestro Giovanni Pace di Comiso, pittore del puntinismo, partecipa alla undicesima “Mostra d’Arte 2019”, presso Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla. Una collettiva di pittura e scultura del movimento artisti iblei che vede esposte le opere “Risveglio di primavera”, “Veduta dall’Interno, paesaggio autunnale” e “Campi Iblei” del Maestro comisano del puntinismo. Il tema della mostra è, in particolare, quello dei paesaggi iblei, una camminata attraverso i posti più belli e i panorami entusiasmanti del ragusano. Le strade, il cemento, grazie alla maestria di Pace si trasformano in fiumi che lambiscono immensi prati verdi e fioriti. La raffinatezza pittorica di Giovanni Pace diventa immensità quando incontra l’abilità della tecnica pittorica del puntinismo in grado di materializzare volumi, donando delicate tonalità pregne di luce, i paesaggi. Soffermarsi ad osservare i quadri del Maestro Pace è come “planare sui campi fioriti” lasciandosi travolgere dalla bellezza della natura. La mostra, inaugurata giorno 21 dicembre, terminerà giorno 6 gennaio ed è organizzata da Saro Cartiglia e Giuseppe Leggio e patrocinata dal Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa. Oltre trenta gli artisti che espongono le loro opere più belle.