Attualità

Il ministro Teresa Bellanova a Modica Il ministro Teresa Bellanova a Modica

Il Ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, sarà in visita a Modica venerdi 27 dicembre. Ad annunciarlo il Sindaco, Ignazio Abbate, che aveva invitato ufficialmente la titolare del dicastero dell’Agricoltura nel corso di un incontro avuto lo scorso mese di novembre a Roma per confrontarsi con i produttori della zona, con le associazioni di categoria e con tutto il mondo agricolo in generale.L’incontro pubblico avverrà presso l’Auditorium Floridia a partire dalle 19:30 di venerdi 27 dicembre. Ad aprire la serata il Sindaco Abbate, quindi previsti gli interventi del Direttore del CTCM, Nino Scivoletto, di Stefano Imperatori dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, dei rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, della Camera di Commercio riunita Catania – Siracusa – Ragusa rappresentata dal Presidente Pietro Agen e quindi l’intervento conclusivo del rappresentante del Governo Nazionale. “La nostra zona – commenta il Sindaco Abbate – è tra le più produttive in Italia da un punto di vista agricolo.La ricchezza delle sue risorse, la varietà del paniere che può offrire è tale da essere un esempio unico in Italia. Purtroppo però anche questo settore trainante deve affrontare i suoi problemi che verranno illustrati nel corso dell’incontro al Ministro. Verrà inoltre presentato il neonato distretto del cibo Etna – Val di Noto che è un simbolo di associazionismo che negli ultimi tempi ha preso sempre più piede nel nostro territorio e verrà celebrato il primo anno di riconoscimento IGP per il Cioccolato di Modica. Tutte le imprese, i cittadini, gli agricoltori sono invitati a partecipare”.