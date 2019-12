Appuntamenti

Presepe Vivente di Borgo Barco a Modica: si inaugura domani

“La creatività richiede un'idea e del coraggio. Per concretizzarla occorre la fede, oltre al coraggio.” Così scriveva Owen Young ed è ciò che due comunità parrocchiali, quella di Montesano e quella di Barco stanno realizzando in questo Natale: il Presepe Vivente Borgo Barco.Tutto pronto per l'inaugurazione di giorno 26 dicembre alle 18.00 e apertura al pubblico alle 18.30. Nel Borgo di Barco è stato allestito tutto il percorso attraverso la progettazione di scene e la ricerca di utensili che ci riportano al vissuto della fine dell'800 e inizi '900. I costumi anch'essi confezionati, prendendo spunto dal Presepe permanente che fu realizzato nel 1882 da Bongiovanni Vaccaro e padre Benedetto Papale nella chiesa di Santa Maria di Betlemme, verranno indossati da 80 figuranti di tutte le età. E sono proprio i figuranti che daranno vita con le proprie conoscenze e con la propria esperienza alle botteghe, alle case, agli scorci di questo piccolo borgo che verrà animato con suoni odori e calore proprio come un tempo nello stile del vissuto della campagna modicana.I visitatori potranno fruire in un viaggio del cuore che li riporta ad antichi usi e tradizioni giungendo fino alla stalla della Natività che ci riserva una piccola ed emozionante sorpresa interiore: l'essere non solo spettatori ma protagonisti di un Mistero che rivive da 2019 anni e che trasforma con creatività Barco in una piccola Betlemme. Questa fede che ha mosso le comunità nel mettere su il Presepe Vivente di Borgo Barco ha fatto in modo di poter ricercare l'ausilio dei residenti consenzienti e la collaborazione dell'Amministrazione Comunale e del sindaco Ignazio Abbate che con il cuore ha dato manforte alle richieste per fruire pienamente di un percorso suggestivo. Appuntamento allora per il 26 -28 dicembre 2019 e 6 Gennaio 2020 dalle 18.30 alle 21.30.