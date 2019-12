Dieta last minute per dimagrire in 3 giorni: ecco come

Salute e benessere

La dieta last minute per dimagrire in 3 giorni. E’ una dieta lampo che può essere seguita in qualsiasi periodo dell’anno ma spesso viene seguita dopo le feste natalizie in quanto aiuta a depurare l’organismo da scorie e tossine.Si tratta di una dieta semplice, vediamo come funziona. Primo giorno: colazione con una tè verde e due fette biscottate integrali con un velo di miele. Spuntino: una spremuta di arancia senza zucchero. Pranzo: verdure cotte al vapore e insalata mista. Merenda: un avocado o due fette di ananas. Cena: un piatto di crema di avena preparata con 40 g di fiocchi di avena, 100 g di patate, 100 g di carote e un cucchiaino di olio extravergine di oliva. Secondo giorno: colazione con una macedonia senza zucchero. Spuntino: una tisana al finocchio o un tè verde. pranzo: insalata di riso integrale con tonno. Merenda: due fette di ananas o una ciotola di mirtilli. Cena: petto di pollo o fesa di tacchino alla griglia e spinaci al vapore.Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro e cereali. Spuntino: un tè verde. Pranzo: un piatto di quinoa lessata con 25 g di ceci secchi oppure 80 g in scatola condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e erbe aromatiche a piacere (361 calorie), 200 g di broccoli passati in padella con 1 cucchiaino di olio extravergine di oliva e 2 fette di ananas fresco (40 calorie). Merenda: un avocado o una ciotola di mirtilli. Cena: un piatto di minestrone di verdura con 200 g di legumi misti condito con un cucchiaino di olio extravergine a crudo e carote al vapore.Per avere gli effetti desiderati e perdere peso bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, evitare ogni tipo di bevande alcoliche e camminare almeno per 30 minuti al giorno a passo spedito. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomadiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altro regime alimentare dietico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.