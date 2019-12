Dieta da 800 calorie per dimagrire in 48 ore

Salute e benessere

La dieta da 800 calorie per dimagrire 2 kg in 48 ore. E’ una dieta restrittiva che iuta a depurare l’intesino. Si basa principalmente sul consumo di carne bianca o pesce e verdure e frutta. ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù compelto dei due giorni della dieta da 800 calorie per dimagrire fino a 2 kg.Primo giorno: colazione con un tè verde e due fette biscottate integrali. Spuntino: un tè verde senza zucchero. Pranzo: 100 g di tofu , una porzione di zucchine alla griglia con un cucchiaino di olio extravergine di oliva, prezzemolo e aglio e una fettina di pane integrale.Merenda: un tè verde senza zucchero. Cena: un minestrone e spinaci al vapore. Secondo giorno: una spremuta di arancia senza zucchero e una macedonia. Spuntino: una tisana al tarassaco. Pranzo: 150 g di cavolfiore cotto al vapore con succo di limone e pepe, una fettina di pane integrale e due fette di ananas fresco. Merenda: due kiwi. Cena: una porzione di riso integrale con zucchine e insalata di finocchio.Per avere gli effetti desidertati e perdere peso bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, evitare ogni tipo di bevande alcoliche e camminare almeno per 30 minuti al giorno a passo spedito. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomadiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altro regime alimentare dietico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.