Ispica, servizio di raccolta rifiuti sospeso a Natale

Economia

Sarà sospeso solo il 25 dicembre il servizio di raccolta dei rifiuti ad Ispica e nel suo territorio. Lo comunica l’Assessorato al Decoro urbano precisando che il successivo 26 dicembre la raccolta si svolgerà con il ritiro del secco non riciclabile, come da calendario, con l’aggiunta dell’umido, non raccolto il 25 dicembre.Dal momento che il 26 dicembre si verificherà inevitabilmente un notevole carico di lavoro per la ditta esecutrice del servizio, l’Assessorato al Decoro urbana raccomanda ai cittadini di uscire l’umido giorno 26 solo se strettamente necessario, potendolo comunque regolarmente conferire il venerdì 27. Come sempre si fa affidamento sul riconosciuto senso del decoro urbano degli ispicesi che non mancheranno di essere collaborativi e attivi, contribuendo a dare della città il consueto aspetto ordinato e pulito.