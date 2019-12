Ospedale, apparecchiatura per Moc trasferita da Vittoria a Comiso

Attualità

In piena attività l’apparecchiatura che effettua la MOC, trasferita dall’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria nei nuovi locali del “Regina Margherita” di Comiso. Infatti, tra il 27 e il 28 dicembre 2019 verranno eseguiti venticinque esami di Moc, mineralometria Ossea Computerizzata.Un impegno che il direttore generale aveva assunto e che grazie alla collaborazione della direzione sanitaria di Vittoria- Comiso si sta rispettando. L’ospedale di Comiso si sta avviando verso una riqualificazione non solo strutturale, rifacimento della copertura, così come già annunciato, ma anche nell’organizzazione dei servizi sanitari e dell’assistenza sanitaria. Sono scelte migliorative che la Direzione Strategica sta attuando grazie anche alla condivisione e all’impegno di chi opera, giorno dopo giorno, all’interno della struttura sanitaria. Un processo riorganizzativo che valorizza le strutture sanitarie dell’Asp in grado di erogare servizi più efficienti rispondenti ai bisogni dei cittadini.