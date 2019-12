Cosi come sei Onlus: primo Natale nella nuova sede

Attualità

Un Natale, questo del 2019, che per l'associazione "Così come sei onlus" rappresenta un primo bilancio di un anno e mezzo di vita (nasce infatti a metà 2018) e i primi sei mesi di attività nella nuova sede di via Ettore Fierramosca 32, a fianco della chiesa del Preziosissimo Sangue.Nella palestra, per l'occasione trasformata in sala conviviale, domenica 22 dicembre si sono dati appuntamento famiglie dei bambini e dei ragazzi assistiti, collaboratori e volontari, amici, per una cena all’insegna del’allegria e della solidarietà. Per sintetizzare lo spirito dell’appuntamento, la presidente Agnese Alberghina, spalleggiata dal direttivo (Lucia D'Asta, Biagio Iacono, Concetta Migliorisi, Grazia Russo, Paola Scifo ed Eleonora Tumino), ha affermato “se ci diamo la mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”. E di miracoli, l’’associazione Così come sei onlus, ne ha fatto davvero tanti.Sei famiglie con giovani disabili, provenienti da altre esperienze, nel 2018 si sono rimboccate le maniche per offrire ai loro figli un presente, ed un futuro, di qualità. E a giugno 2019 una prima parte del loro sogno si è realizzata con la sistemazione della struttura di via Ettore Fieramosca 32, dove sono stati previsti gli spazi diversificati a seconda delle attività di apprendimento, ma anche ludico-ricreative, dei loro figli, in una sinergia di intenti tra famiglie, operatori specializzati e volontari che sempre più numerosi mettono le proprie professionalità al servizio dell’associazione.Giusto ricordare che i locali della sede sono stati completati ed arredati, grazie anche ai proventi della vendita del libro “Della antipatia” della casa editrice Operaincerta che aveva deciso di destinare l’incasso, detratte le spese editoriali, alla nostra associazione. Stessa cosa è avvenuta con parte dell’incasso del gran galà lirico del tenore Enea Scala tenuto questa estate a Pozzallo. Ma domenica è stato anche e soprattutto un giorno di festa, e di affetto reciproco, tra tutte le persone a vario titolo coinvolte.