Presepe Vivente del Centro storico di Ragusa: sfilata figuranti Presepe Vivente del Centro storico di Ragusa: sfilata figuranti

E’ tempo di presepe vivente al centro storico di Ragusa. Nel cuore della città, già domani, per il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, le comunità parrocchiali dell’Ecce Homo e della chiesa San Francesco di Paola allestiranno la rappresentazione in uno dei luoghi simbolo del centro urbano, proprio alle spalle della chiesa dell’Ecce Homo, in uno scenario suggestivo e assolutamente da non perdere.Il primo appuntamento, dunque, prenderà il via alle 17 con la sfilata dei figuranti che partirà dalla Rotonda di via Roma verso l’ingresso del presepe vivente per l’inaugurazione ufficiale. La serata sarà caratterizzata dalla presenza dei suonatori di zampogna e cornamusa con Marcello Difranco e Andrea Chessari. La rappresentazione vivente sarà proposta anche giovedì 26 dicembre, sempre a partire dalle 18 e sino alle 22, con Gianni Carfì e la sua chitarra ad animare la serata. Quindi, sabato 28 dicembre, terza rappresentazione e animazione garantita da Massimo Garaffa, l’uomo orchestra siciliano, reduce dalla Corrida 2018 e dai Soliti Ignoti 2019, programmi di Rai Uno.Domenica 29 dicembre, invece, sarà la volta del gruppo Folk “Nunn è lapa né musca” di Giarratana. Nelle diverse serate, poi, ci sarà la degustazione di “viscotti sciuti ra machina”, “ricotta caura”, mitilugghi, cannoli, “ciciri”, “pani cunsatu”, “pani cu l’ova”. Il presepe vivente nel cuore del centro storico di Ragusa superiore è a ingresso gratuito e senza barriere architettoniche. E’ un lavoro certosino quello che è stato compiuto per attirare un numero maggiore di visitatori provenienti da ogni parte della città e, perché no, dal resto della provincia. L’obiettivo è cercare di calamitare l’attenzione di fedeli e non solo per fare rivivere in maniera intensa lo spirito natalizio del presepe.