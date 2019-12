Dieta miracolo per dimagrire 5 kg

Salute e benessere

La dieta miracolo per dimagrire velocemente 5 kg in pochi giorniè facile da seguire. Il segreto per dimagrire subito sta nello scegliere gli alimenti giusti ogni giorno a cui va abbinata anche una camminata di almeno 20 minuti.Ma per capire come funziona la dieta miracolo per dimagrire fino a 5 kg vediamo un esempio tipo di menù giornaliero. Colazione con proteine: una porzione di proteine ​​formaggio magro, oppure fesa di tacchino a fette sottili, oppure un uovo, o tofu o tempeh,una fetta di pane integrale e un caffè o meglio il tè o una tisana. In ogni caso occorre bere molta acqua: almeno un bicchiere appena svegli. Lo spuntino si deve fare due ore circa dalla colazione e si fa a base di frutta (ad esempio una mela) o verdura (ad esempio una carota). Dopo lo spuntino si devono bere due bicchieri d’acqua. Per il pranzo bisogna aspettare altre due ore e si mangia: una porzione di proteine (pesce o carne o formaggio stagionato, o tofu o tempeh, eccetera), più abbondante di quella della colazione, e tanta verdura preferibilmente cotta al vapore e associata ad una abbondanta insalata mista.Tre ore dopo si può fare la merenda sempre a base di frutta. Attenzione bisogna evitare la frutta molto zuccherina come le banane e l’uva fragola. E un altro paio di bicchieri d’acqua, o magari un tè o una tisana.Cena: una porzione di proteine ​​e ancora tanta verdura oppure cereali integrali, pasta integrale, verdure amidacee, patate o fagioli. Anche la pizza va bene; meglio se di farina integrale, e comunque occorre accostarci sempre una grande insalata. Trattandosi di una dieta molto particolare raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.