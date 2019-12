Dieta in bianco per gastrite: riattiva metabolismo e fa dimagrire

Salute e benessere

La dieta in bianco per dimagrire riattiva il metabolismo e combatte la gastrite. Si tratta di una alimentazione che può essere seguita quando si soffre di diarrea e dopo un periodo in cui si è esagatìrato a tavola. La dieta in bianco serve a depurare l’organismo ed aiuta a sgonfiare la pancia.Ma vediamo quali sono gli alimenti che vanno inseriti nella dieta in bianco per dimagrire, riattivare il metabolismo e depurare l’intestino. Nel menù quotidiano vanno inserite poche proteine magre, il pesce ricco di Omega3 e povero di grassi, riso, pane, patate e pasta, ma anche le verdure bollite e quelle crude. Non deve mancare nemmeno la frutta di stagione, sotto forma di spremute, frullati oppure mangiata fresca.Per evita di innalzare l’indice glicemico è fondamentale accompagnare sempre i carboidrati alle proteine. Per questo ricordatevi sempre di condire il vostro riso in bianco o la pasta, con un filo d’olio extravergine d’olive e con verdure, carne o pesce light.Ma vediamo ora in un esempio tipo giornaliero cosa mangiare nella dieta in bianco per dimagrire e riattivare il metabolimo. Colazione con due fette biscottate integrali con un filo di miele di acacia, accompagnate da tè verde. Pranzo: una porzione di riso cotto al dente e condito con straccetti di pollo e zucchine bollite. Cena: un’orata al cartoccio con erbette e un contorno di patate arrosto. La dieta in bianco vieta il consumo di alimenti piccanti, spezie di ogni tipo, salse carne rossa e ricca di grassi, i sughi pronti, le bevande gassate e zuccherate, i dolci elaborati e le creme.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiai altra dieta. La dieta in bianco non è adatta a chi soffre di patologie importanti come il diabete e alle donne in gravidanza.