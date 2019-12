Salute e benessere

Dieta grigliate per dimagrire 3 kg: proteine e verdure

La dieta grigliata può far dimagrire velocemente fino a 3 kg in pochi giorni. Si tratta di una dieta che prevede il consumo di carne bianca o pesce e verdure grigliate. La dieta prevede per lo spuntino di metaà mattina e per quello pomeridiano il consumo di frutta fresca poco zuccherina e tisane drenanti.Ma per capire bene come funziona la dieta grigliata per dimagrire fino a 3 kg in pochi giorni vediamo cosa si mangia in un ezempio di menù tipo giornaliero. Colazione con una macedonia senza aggiunta di zucchero e una psremuta di arancia sempre senza zucchero. Spuntino: una tisana drenante al finocchio o un tè verde. pranzo: petto di pollo o fesa di tacchino grigliato e verdure grigliate tipo zucchine o melanzane. Merenda: un tè verde o una tisana senza aggiunta di zucchero. Cena pesce alla griglia e verdure grigliate tipo zucchine o melanzane. Prima di andare aletto una tisana dreante o una camomilla.Per avere gli effetti desiderati e perdere peso bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, evitare ogni tipo di bevande alcoliche e camminare almeno per 30 minuti al giorno a passo spedito. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomadiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altro regime alimentare dietico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.