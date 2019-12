Allarme salmonella nel salame: richiamo Ministero della salute

Salute e benessere

Il Ministero della Salute ha emesso il richiamo per rischio microbiologico del salame a marchio Macelleria Perucchetti Giuseppe. Il motivo del richiamo è la salmonella. Il lotto oggetto del richiamo B 03-10-19 prodotta da Perrucchetti Giuseppe Snc & C Snc nello stabilimento di Gardone Val Trompia BS a Brescia.La data di scadenza impressa sulla confezione è marzo 2021. Il Ministero invita coloro che hanno acquistato il prodotto a riconsegnarlo e chiederne la restituzione.Ma cos’è la salmonella? La salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. L’infezione da salmonella si trasmette per via oro-fecale, attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto, attraverso la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle. I principali veicoli di trasmissione della salmonella sono rappresentati da: alimenti, acqua contaminata, piccoli animali domestici.Ma quali sono i sintomi? I sintomi variano dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea) fino a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali a carico per esempio di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario). I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati (ma più comunemente si manifestano dopo 12-36 ore) e si protraggono per 4-7 giorni.