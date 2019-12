Rimedi naturali

Tisana per depurare fegato e reni Tisana per depurare fegato e reni

La tisana per depurare fegato e reni si basa sul miscuglio di alcune erbe disintossicanti. E una tisana che può essere preparata dall’erborista e deve contenere tarassaco, carciofo, ortica, betulla ed equiseta.La preparazione è semplice basta versare un cucchiaio della miscela in acqua bollente e si lasciarla in infusione per dieci minuti. La tisana va bevuta tre volte al giorno dopo i pasti per un mese. Per favorire l’eliminazione dei liquidi sono utili anche venti gocce di estratto fluido di betulla oppure di orthosiphon diluite un dito di acqua, tre volte prima dei pasti. Ecco le altre tisane pubblicate sul nostro sito.