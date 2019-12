Nicola Zingaretti: è da matti picconare tutti i giorni il Governo

Italia

“Io dico sì al governo, vada avanti, ma deve ricostruire la fiducia del Paese, e la fiducia del mondo verso questo Paese. Io dico basta ad essere avversari tra chi sostiene il governo, dobbiamo ricreare un clima di alleanze. Dico agli alleati basta polemiche.Io sono per volere andare avanti, ma abbiamo il dovere etico e morale di farlo con il buon governo”. A sostenerlo il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di “Mezz’ora in più” su Raitre.“C’è chi vuole risolvere i problemi e chi crearli, chi governare e chi litigare. E’ da matti picconare tutti i giorni. Non ho problemi a dirlo che dentro la maggioranza c’è un alto tasso di litigiosità”, ha proseguito il leader dem.“Noi non accetteremo mai cinque idee diverse su quello che dobbiamo fare il prossimo anno, Conte si è impegnato a portare un’agenda condivisa. Mi auguro che sia un programma non di titoli ma di fatti”, ha proseguito Zingaretti, che ha parlato anche di legge elettorale: “Ci siamo impegnati a depositare la nostra proposta all’inizio del prossimo anno anche con la collaborazione dell’opposizione.Dobbiamo togliere dal campo questa che è una pessima legge”. (ITALPRESS).