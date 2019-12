Zona artigianale Pippo Tumino a Ragusa, Zes primo passo

Economia

“L’inserimento della zona artigianale Pippo Tumino di contrada Mugno a Ragusa nelle Zes della Regione va esattamente nella direzione che avevamo auspicato dopo l’invito rivolto in proposito all’amministrazione comunale.Ora che un primo risultato è stato incassato, speriamo che si possano trarre i dovuti auspici per proseguire lungo la stessa falsa riga ottenendo ulteriori riscontri a cominciare dai passaggi romani che dovranno garantire la certificazione di questo percorso sino a riempirlo di contenuti”. A dirlo Santi Tiralosi, presidente della Cna comunale di Ragusa, con la responsabile organizzativa Antonella Caldarera, che ringraziano per l’impegno profuso l’assessore allo Sviluppo economico, Giovanna Licitra, oltre agli uffici del settore la cui attività minuziosa è servita per garantire le risposte dovute.“I riflettori della Zes saranno puntati – aggiungono Tiralosi e Caldarera – su un’area di 14 ettari che potrà beneficiare di ulteriori insediamenti per garantire la crescita in termini di sviluppo rispetto alle speciali condizioni che saranno create a vantaggio delle piccole e medie imprese in questo speciale ambito. Sono state gettate le basi per un percorso che si annuncia importante e foriero di novità per le piccole e medie imprese della nostra città”.