Economia

Da Modica in Europa, Nino Scivoletto presidente del The Chocolate Day Da Modica in Europa, Nino Scivoletto presidente del The Chocolate Day

Nino Scivoletto, Direttore Generale del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, è stato eletto, in occasione dell’Assemblea Generale, nuovo Presidente del Network Europeo The Chocolate Way. Dopo Martin Christy si succede un’altra presidenza prestigiosa per affermare la forza del valore della portata culturale del Cioccolato in Europa.La presidenza di The Chocolate Way è un riconoscimento a colui che ha evidenziato di fronte alle Istituzioni Europee il valore delle produzioni storiche e tradizionali artigianali del cioccolato come elemento culturale rappresentativo di comunità di individui e di un luogo, ottenendo il riconoscimento del primo marchio IGP del cioccolato a livello mondiale. Sviluppatosi come ‘Itinerario del Cioccolato culturale Europeo, The Chocolate Way è un viaggio attraverso l’Europa in cui i cittadini e i visitatori possono sperimentare il ruolo unico che le abilità e l’inventiva Europee hanno giocato nel mondo del cioccolato.Quarantadue (42) i soci di The Chocolate Way: sei (6) istituzionali (Union Camere, CCIAA del Sud Est, Cuneo, Perugia e Torino e il Comune francese di Le Castellet; cinque (5) partner ordinari: Consorzio di Tutela del Torrone e del cioccolato della Comunità Valenciana, Consorzio di Jijona e del torrone di Alicante, Il Consorzio del Cioccolato di Modica Igp, Cna Alimentare e Chocofest); trenta (30) soci aggregati fra cui : Museo del Cioccolato di Londra, Stadt Kraichtal Zuckerbäckermuseum; un Partner Onorario: Comune di Guayaquil in Ecuador. The Chocolate Way è la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, con l’obiettivo di: promuovere e mettere in collegamento i distretti storici Europei del cioccolato di alta qualità; riscoprire e promuovere la tradizione, la cultura, il valore del cioccolato; Supportare le pratiche etiche nella filiera del cioccolato di alta qualità.The Chocolate Way – dichiara Nino Scivoletto - persegue i seguenti obiettivi: valorizzare e tutelare il patrimonio artistico, storico e culturale europeo legato al cacao e al cioccolato, evidenziando sia il ruolo che il cioccolato ha avuto nel corso dei secoli sia quello attuale; promuovere la produzione di cioccolato artigianale come simbolo dell’identità europea, attraverso anche la diffusione della conoscenza del mestiere e delle tecniche tradizionali; Promuovere localmente il turismo responsabile e la formazione per coloro che vivono i centri storici delle città coinvolgendoli nel valorizzare la tradizione e la cultura del cioccolato e facendo conoscere i caffè storici, i laboratori, le antiche fabbriche, i musei e i monumenti dedicati, parte del paesaggio urbano delle città coinvolte; contribuire alla costruzione di una comune cittadinanza europea e, più in generale, a migliorare la diffusione dell’immagine europea e l’identità culturale; promuovere e sostenere i progetti di cooperazione con i paesi produttori di cacao per garantire una migliore sostenibilità di tutta la filiera del cioccolato.Promuove la comprensione della cultura, della storia e del valore di questo antico cibo nutriente; Mettere in atto importanti principi etici per valorizzare e proteggere il lavoro dei produttori e per rendere i consumatori più responsabili. Questi principi trovano espressione nel Manifesto etico di TCW firmato da tutti i partner. L’Itinerario Culturale unisce i consumatori Europei di cioccolato ai produttori e coltivatori che coltivano il cacao in America Latina, Africa e attorno ai tropici aiutando a creare un’esperienza di scambio culturale costante, evocando i principi della Dichiarazione Universale UNESCO 2001 sulla Diversità Culturale e della Convenzione UNESCO 2005 sulla protezione e promozione della Diversità e delle Espressioni Culturali.