Scicli, pranzo di Natale al centro incontro di Jungi

Domenica 22 dicembre il Lions Club Scicli Plaga Iblea e MH Casa delle Culture hanno voluto organizzare un pranzo di Natale dedicato alle famiglie in difficoltà, seguite dall’associazione Nessuno Escluso. Preziosissima è stata la collaborazione del gruppo Modica 1 degli Scout Agesci.Grazie al patrocinio del Comune di Scicli, che ha concesso gratuitamente i locali, e alla grande disponibilità di esercizi commerciali quali Palazzo Rosso, Decò – coop. La Pira, pasticceria Andrea Giannone ed altri anonimi benefattori, sono stati serviti ben 100 ospiti, tra cui molti bambini. La vicinanza ai più deboli è stata come sempre concreta, nello spirito proprio del Lionismo e dei suoi soci, il “We serve”. Andando oltre le formalità, diventa importante scendere in campo e dedicarsi agli altri rimboccandosi le maniche. Dopo il lauto pranzo, con pasta al forno, pollo e tanti dolci, la giornata di festa è continuata per i più piccoli insieme all’associazione Amici Motociclisti Scicli, che ha organizzato il “2° motogiro di Babbo Natale, con raccolta alimentare”.Decine di Babbo Natale, in sella alle loro motociclette, hanno intrattenuto i bambini, portando loro doni e un pomeriggio di divertimento.