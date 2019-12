Attualità

Scicli, inaugurata la casa di riposo Scalari

Inaugurata ieri pomeriggio in contrada Scala Marina a Scicli la nuova casa di riposo “Scalarì, la collina degli anziani”. Una struttara per anziani, innovativa e d’eccellenza. Tanti gli ospiti intervenuti, nonostante il forte vento, che hanno voluto condividere un momento di festa per l’apertura del nuovo centro per anziani.Dopo la benedizione di don Ignazio La China, il taglio del nastro e la visita della struttura. All’evento inaugurale presenti il sindaco di Scicli Enzo Giannone e il deputato regionale Orazio Ragusa. La casa di riposo Scalarì nasce dalla volontà del proprietario, Marco Spadaro, di voler offrire una struttura d’elite per il territorio sciclitano che possa offrire tutto quello che serve per l’assistenza agli anziani. Scalarì è stata realizzata nell’arco di un anno. La struttura di circa 400 metri quadri vanta 24 posti letto e 14 bagni oltre e una sala enorme dove gli anziani possono trascorrere le loro giornate con tutti i confort necessari al relax e non solo. “Un sogno che si realizza” sono queste le parole del giovane imprenditore sciclitano, a poche ore dall’inaugurazione della splendida struttura. “Sono felice ed emozionato – dice Marco Spadaro- per esser riuscito a realizzare un sogno. Ho voluto dar vita a questa nuova struttura dopo l’esperienza di circa 6 anni con l’altra casa di riposo, “Bruca Residence” grazie alla quale ho potuto maturare una certa esperienza nel settore. Lavorare a contatto con gli anziani ti cambia la vita e ti fa maturare l’idea che vanno sempre coccolati e rispettati cercando di concedergli n ogni momento della loro vita tutto ciò che li possa rendere felici e sereni”. All'evento presente anche il gruppo Canto Popolare "Energia e Simpatia". (Foto Vincenzo Schembari)

