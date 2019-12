Attualità

Ospedale Ragusa: doni al reparto di Pediatria

Una cerimonia di consegna nell’U.O.C. di Pediatria del Giovanni Paolo II di Ragusa, direttore dott. Rosario Salvo, per donare ai bambini ricoverati giocattoli che serviranno a rendere la permanenza in ospedale più leggera.Un gesto di generosità voluto dalle Presidenti del Clubs “Inner Wheel” dell’area iblea, precisamente Vittoria-Comiso, Ragusa Centro, Contea di Modica, Monti Iblei. Un natale all’insegna della solidarietà per donare un po’ di serenità ai bambini che dovranno trascorrere il Natale nel reparto pediatria. Tre scooter elettrici che renderanno più allegra la permanenza dei piccoli in ospedale che testimonia lo scopo dei Club che è quello di servire chi ha bisogno. La Direzione dell’Asp, assieme al direttore del Reparto, ringrazia per il gesto che viene dedicato ai bambini che, purtroppo, trascorreranno le feste natalizie in ospedale. Foto: momenti della cerimonia nel reparto.