Cicognata 2019 a Modica

La Città di Modica festeggia i nati nel 2019 e lo fa attraverso quella che sta diventando una piacevole tradizione: la “Cicognata”. Sono stati quasi mille i “nuovi” cittadini modicani venuti alla luce nell’anno che sta per terminare presso il reparto di Ostetricia del Maggiore di Modica diretto dal Dott. Giovanni Cavallo.E’ stato un anno speciale per il reparto che, confermando l’eccellenza degli anni passati, ha ottenuto il prestigioso Bollino Rosa, il riconoscimento che Onda (Organizzazione Nazionale sulla salute delle Donne e di Genere) attribuisce dal 2007 agli ospedali italiani ‘vicini alle donne’, ossia quelle strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza rosa. Alla cerimonia hanno partecipato gli Assessori Monisteri e Viola oltre al Sindaco, Ignazio Abbate che ha così commentato la ricorrenza: “Complimenti al nostro reparto che è riuscito ad ottenere il tanto ambito bollino che certifica la bontà del lavoro svolto fin qui dai medici e dagli infermieri che vi operano ogni giorno sotto la direzione del Dottore Cavallo.Colgo l’occasione per annunciare ancora più iniziative a favore delle donne, in particolar modo quelle in gravidanza. Dal prossimo anno saranno attivi i bollini rosa da applicare sulle autovetture che consentiranno la sosta in zone riservate per tutta la durata della gravidanza e nei tre mesi successivi la nascita”. Il Primo Cittadino ha annunciato anche una piacevole novità che riguarda l’asilo nido comunale: “Stiamo lavorando per aprire il nostro asilo nido anche di pomeriggio fino alle 20:00 riservandolo ai bambini da zero a nove mesi in modo da consentire ai genitori di poterli lasciare in mani sicure e dedicarsi alle proprie attività”.