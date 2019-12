Passalacqua Ragusa al comando in classifica

Sport

Mangia il panettone da prima in classifica la Passalacqua Ragusa, che termina il 2019 con la vittoria sul campo di Empoli, al termine di una partita difficile e nella quale la squadra di casa aveva tenuto testa per i primi due quarti. Ma alle toscane non è bastato.Perché al rientro dall’intervallo lungo Consolini e compagne hanno cambiato marcia, stringendo in difesa e trovando buone giocate in attacco e alla fine si sono imposte meritatamente per 61-82, con l’ormai solita “doppia doppia” di Hamby (22 punti e 10 rimbalzi) e con le doppie cifre di Romeo (13), Tagliamento (12) e Consolini (10). “Nei primi due quarti abbiamo concesso 40 punti a Empoli – commenta coach Gianni Recupido - nei restanti due ne hanno fatti 21: questa è la chiave. Quando difendiamo siamo una squadra, quando non difendiamo siamo un’altra squadra, abbiamo anche avuto non ottime percentuali nella prima parte e percentuali migliori nella seconda.L’importante però era vincere, e di questo siamo ovviamente contenti”. Adesso quattro giorni di stop per la pausa natalizia, con gli allenamenti che riprenderanno giorno 28 in vista della trasferta con Broni del 5 gennaio. Sarà l’ultima giornata del girone d’andata, ma la Passalacqua Ragusa avrà poi da recuperare il match interno con Costa Masnaga il 15 gennaio, in un incontro che definirà anche la griglia della Final Eight di coppa Italia.