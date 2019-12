La Lazio vince la Supercoppa, Juventus battuta 3-1

Sport

La Lazio vince la finale di Supercoppa italiana battendo 3-1 la Juventus al King Saud University Stadium di Riad in Arabia Saudita. Decisive le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi dopo il momentaneo pareggio di Dybala. La squadra di Inzaghi va meritatamente in vantaggio al 16′ del primo tempo.Luis Alberto, già protagonista di una conclusione dalla distanza, raccoglie il suggerimento di Milinkovic-Savic e firma lo 0-1. I biancocelesti vanno vicini al raddoppio con l’occasione di Correa alla mezzora. Gli uomini di Sarri provano a recuperare il risultato con le chance di Ronaldo e Dybala. L’argentino acciuffa il pareggio al 45′ spedendo in rete l’1-1 sulla ribattuta di Strakosha sulla conclusione di CR7. Vivace il secondo tempo, pericolosa la Juventus con i soliti Dybala e Ronaldo. La Lazio è più concreta, al 73′ trova il gol del nuovo vantaggio con Lulic che firma l’1-2 su spizzata di Parolo e cross di Lazzari. All’83’ Correa avrebbe segnato anche il tris biancoceleste, annullato per fuorigioco.I bianconeri tentano vanamente il tutto per tutto fino alla fine. Ma la ciliegina biancoceleste al 94′ è il 3-1 di Cataldi su calcio di punizione (nell’occasione espulso Bentancur) che regala il trofeo alla Lazio. (ITALPRESS).