Calcio a cinque, Asd Giarratana battuto a Scicli

L’Asd Giarratana non riesce ad essere incisiva e determinante come in altre occasioni. E così, nello scontro al vertice, giocatosi in trasferta, con lo Sporting Club Scicli, i rossoblù sono costretti a pagare dazio. E’ finita 7-2 con gli ospiti che non sono mai riusciti ad entrare in partita.Basti pensare che il primo tempo si era concluso con il punteggio di 4-0 a favore dei locali. Reazione inconsistente nella ripresa per l’Asd Giarratana che, forse, ha pagato più del dovuto le assenze di Corallo e Fiore. Ma non può essere una scusante. Lo Sporting Club Scicli si porta a più tre in classifica rispetto a un campionato, quello di Serie D, che resta, comunque sia, ancora tutto da giocare. “E’ stata una partita giocata sotto tono – sottolinea il vicepresidente Giacomo Puma – specialmente nella prima frazione che, nonostante l’impegno di tutti, ritengo sia da dimenticare. Stiamo pagando più del dovuto l’inesperienza in questo torneo. Ricordiamo che per noi è la prima stagione.Giustamente appena troviamo squadre un poco più organizzate e che da qualche anno in più rispetto a noi praticano questo sport, andiamo in difficoltà. In ogni caso non ci fasciamo la testa. Siamo solo alla quarta giornata del torneo e quindi c’è tutto il tempo per raddrizzare in corsa la situazione e trovare gli opportuni correttivi. Siamo a soli tre punti dalla prima in classifica e abbiamo più di due settimane per metabolizzare quanto accaduto e provare a ripartire con la giusta lena sia sul piano mentale che su quello fisico. Sono sicuro che il tecnico Samuele Puma si adopererà al massimo lungo questa direzione.Crediamo in questo gruppo, in questa squadra e penso che concretizzeremo l’obiettivo prefissato, nonostante tutto”.