Sicilia

Natale Aci Trezza, oggi novena e tombola

E' tutto pronto ad Aci Trezza per la tradizionale novena e per la tombola della Confraternita San Giovanni Battista. Oggi alle 18.30, nella chiesa madre del borgo marinaro, i confratelli animeranno la celebrazione eucaristica in preparazione al Natale, presieduta dal parroco don Carmelo Torrisi, mentre alle 19.30 nel salone dell'Oratorio parrocchiale si terrà l'evento atteso dai trezzoti.Come ogni anno, nei tre tradizionali giri di uno dei giochi prettamente natalizi tra i più antichi della nostra tradizione, ci saranno ricchi premi ed a conclusione ci sarà anche l'estrazione dei doni offerti dai commercianti locali e dagli operatori del mercato ittico. Infine, durante la serata sarà anche presentato ufficialmente il calendario 2020 della Confraternita, con gli appuntamenti principali della Parrocchia San Giovanni Battista. Tra i 12 mesi di quest'edizione, ci saranno interessanti immagini di dipinti sulla vita del Battista di Andrea Sacchi che si trovano nella Camera dell'udienza Galleriola dei Palazzi apostolici vaticani, gentilmente concesse dal direttore del Reparto collezioni storiche dei Musei vaticani e del Museo del tesoro lateranense, il trezzoto Sandro Barbagallo.In copertina e nel retro, infine, anche alcune fotografie di Massimo Vittorio, Salvo Puccio, Filippo Russo e Giuseppe Buzzurro che caratterizzano le attività 2019 della Confraternita trezzota.