Sicilia

Maltempo in Sicilia: venti forti di burrasca Maltempo in Sicilia: venti forti di burrasca

Il Dipartimento delle Protezione Civile della Sicilia prevede per oggi 22 dicembre venti di burrasca e mareggiate lungo le coste. In particolare sul sito della Protezione Civile si legge: dalla mattina del 22 dicembre e per le prossime 24-36 ore, si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali con temporanei ulteriori rinforzi di raffica. possibili forti mareggiate lungo le coste esposte Dalla prima mattinata sarà presente una nuvolosità variabile sull'isola con qualche sporadica pioggia o breve piovasco di passaggio nei versanti occidentali e sud-orientali, altrove il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie, in diminuzione nell’arco della giornata di domenica per la rotazione dei venti a ponente. I venti saranno in deciso rinforzo e si disporranno da sud-ovest; attese burrasche forti sui versanti tirrenici con raffiche prossime ai 90/100 km/h. I mari diverranno da molto mossi ad agitati, localmente molto agitati il Tirreno e lo Stretto di Sicilia.