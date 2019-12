Congresso Lega, Salvini: non è un funerale ma un battesimo

Italia

“Questo non è un funerale, è l’inizio di un bellissimo percorso, è il battesimo di un movimento che ha l’ambizione di rilanciare l’Italia nel mondo, quindi di non occuparsi più solo di una parte del Paese”. Lo ha detto, a Milano, il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del Congresso Federale del partito che cambierà lo Statuto del Carroccio.“Quando ho iniziato questo percorso sei anni fa con la Lega al 6% non avrei mai immaginato di avere l’onore e la fortuna di rappresentare il primo partito di questo Paese e la speranza per milioni di italiani – ha aggiunto -. Qualcuno questa speranza la vuole fermare anche attraverso l’iniziativa giudiziaria, ma non ci riuscirà. Quando un popolo è in cammino, quando un popolo si muove verso la libertà non ci sono manette che tengano”. (ITALPRESS).