Ragusa, novitÃ  sulla Tari

Economia

Ragusa, novità sulla Tari

Le importanti novità in materia di Tari a Ragusa, a seguito delle modifiche al regolamento approvate dal consiglio comunale, sono state dettagliatamente illustrate nel corso di un incontro con la stampa tenuto dal sindaco Peppe Cassì e dall’assessore ai tributi Giovanni Iacono.Novità assoluta l’esenzione dal pagamento per tre anni per i cittadini che nel centro storico, individuato nella zona ricadente da Ibla ai Saleasiani, ristruttureranno case di proprietà o in affitto purchè vi trasferiscano la residenza. Insomma una misura che va concretamente nella diruzione della rivitalizzazione del centro storico di cui tanto si è parlato e si continua a parlare. Premialità anche per i possessori delle seconde case, soprattutto la tanto amata casa a mare dei ragusano, che vedranno una riduzione delle tasse dal 25 al 20%. Tra le misure approvate, poi, una maggiore rateizzazione nella riscossione dei tributi locali nonchè agevolazioni per alberghi ed imprese agricole. Infine, le zone non servite godranno di una riduzione delle tariffe portate al 40%. (da.di.)