Biscotti di mandorle di Natale: ricetta siciliana

I biscotti di mandorle sono dei dolci tipici del Natale in Sicilia. La ricetta tradizionale siciliana è molto facile da seguire , bastano pochi passaggi per biscotti buonissimi. Ma vediamo quali sono gli ingredienti: 1 kg. e 100 g. di mandorle pelate, tostate e sminuzzate in pezzi non troppo piccoli, granella di pistacchi, 800 g. di zucchero, 6 uova, farina 240 g., aroma di vaniglia, cannella in polvere.Vediamo ora le fasi di preparazione dei biscotti: montare le uova intere a lungo, aggiungendo lo zucchero a poco a poco, fino a che il composto sarà diventato spumoso e quasi bianco. Aggiungere la montata di uova alle mandorle insieme ad una manciata di pistacchi in granella. Aggiungere la farina setacciandola e gli aromi, mescolando delicatamente. Con un cucchiaio versare piccole quantità del composto in una teglia rivestita di carta forno e infornare in forno caldo, sul ripiano più basso, alla temperatura di 150 gradi per 15 minuti. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.