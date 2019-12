Il cioccolato Igp di Modica alla raccolta fondi per l'autismo

Attualità

C’è anche il Cioccolato di Modica IGP all’iniziativa “Natale in Danza”, che si svolgerà oggi, domenica 22 dicembre al Palaoreto di Palermo dalle ore 10 alle ore 15, su coordinamento della onlus Parlautismo e patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana.L’evento che è giunto alla terza edizione vede protagonisti oltre mille ragazzi e studenti e ha l’obiettivo di aumentare consapevolezza nella popolazione e fornire concreto aiuto alle associazioni e alle famiglie che hanno un loro caro con la sindrome dell’ASD (Disturbo dello Spettro Autistico) che, secondo i dati della scorsa primavera dell’Osservatorio Nazionale Autismo, in Italia colpisce un bambino su settantasette e la cui prima diagnosi si colloca intorno ai tre anni di vita. Il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP rappresentato in questa occasione dall'Antica Dolceria Rizza, storica azienda artigianale e all’avanguardia, parteciperà alla raccolta fondi che vuole garantire tutto l'anno attività dedicate ai ragazzi con autismo. "E’ fondamentale che ognuno di noi possa contribuire a migliorare la vita di chi è colpito da autismo e delle famiglie che ogni giorno si ritrovano, spesso sole, a supportare un proprio caro che ne è colpito - afferma Giuseppe Rizza, CEO dell’omonima azienda - il ricavato delle tavolette di cioccolato di Modica IGP da noi donate sarà totalmente devoluto all’iniziativa. Abbiamo immediatamente accettato l'invito perché da sempre riteniamo che quando si presentino occasioni in cui ci siano delle vere attività di beneficenza e di solidarietà, nel proprio piccolo, bastano pochi gesti, ma concreti, per far sentire il calore e sprigionare un sorriso... ancor più in questo periodo natalizio, che ricordiamo per molti è di sofferenza e povertà.Ringrazio il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè per aver patrocinato l’evento, l’assessore all'Agricoltura Edy Bandiera da sempre sensibile a tale problema che colpisce tanti ragazzi e i loro cari, il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP, per averci dato l’opportunità di essere presenti, il prof. Gianluca Sasso dell’Ist. Alberghiero Principi Grimaldi, il quale si è reso disponibile a far degustare agli innumerevoli presenti alcune delle nostre qualità di cioccolato di Modica IGP che abbiamo gratuitamente messo a disposizione per rendere più "dolce" il momento, ma soprattutto un ringraziamento speciale e un forte abbraccio alla combattiva mamma di Sara, la presidente di Parlautismo onlus, Rosi Pennino che ha reso possibile tutto ciò".La giornata di oggi, domenica 22 dicembre, dedicata alla raccolta fondi per garantire tutto l'anno attività dedicate ai ragazzi con autismo, ha un costo di ingresso è di cinque euro, ed è un anticipo dell'appuntamento del 2 aprile prossimo, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.