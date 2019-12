Appuntamenti

Natale a Ispica, da oggi il Presepe Vivente Natale a Ispica, da oggi il Presepe Vivente

Prenderà il via ufficialmente oggi domenica 22 dicembre alle 16 a Ispica (ingresso da Piazza S. Antonio) la ventiduesima edizione del Presepe Vivente, allestito da PromoEventi con la direzione artistica di Peppe Galfo. Il tema di questa edizione, realizzata col patrocinio del Comune e la collaborazione di ProLoco e Gruppo Scout, è "U Santu Natali tra Canti e Cunti".Sette le date in calendario: 22, 25, 26 e 29 dicembre, e 1, 5 e 6 gennaio 2020. Lungo l'itinerario, per circa un km, all'interno delle suggestive grottedell'antica Spaccaforno, nei pressi del Parco Forza, circa 100 figuranti di cui 40 artigiani, interpreteranno l'antico villaggio siciliano, in una scenografia naturale unica e che ha reso celebre, negli anni, in tutta Italia, questo Presepe Vivente. Tra narrazioni in dialetto e canti, il percorso culminerà con la natività, simbolo del Natale. Istallazioni audio e pannelli visivi accompagneranno il visitatore in un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, alla scoperta di ciò che eravamo.