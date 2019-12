Dieta lampo da 500 calorie per dimagrire subito

Salute e benessere

La dieta lampo da 500 calorie può far dimagrire fino a 2 kg in due giorni. Si tratta di una dieta disintossicante e depurativa che aiuta a liberarsi dei liquidi in eccesso. La dieta lampo da 500 calorie è molto restrittiva e non adatta a tutti in quanto potrebbe dare effetti collaterali alla salute.Come tutte le diete lampo non può essere seguita oltre i due giorni. Ma vediamo ora cosa si mangia in un esempio di menù dei due giorni della dieta lampo da 500 calorie per dimagrire fino a 2 kg. Primo giorno: colazione con 110 g di formaggio a basso contenuto di grassi tipo fiocchi di latte, una pera e un fico. Cena: sashimi preparato con 3/5 pezzi di sashimi di salmone (100 g) e di tonno (100 g), due cucchiaini di salsa di soia, wasabi, zenzero sottaceto e un mandarancio. Secondo giorno: colazione con 100 g di yogurt di latte scremato con 30 g di fiocchi di riso, 110 g di mirtilli freschi. Cena: pollo saltato in padella.Tagliate 140 g di petto di pollo a striscioline.La dieta lampo da 500 calorie per dimagrire fino a 2 kg prevede di bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tisane drenanti. Durante la dieta vanno evitati, invece, i succhi di frutta che hanno un alto contenuto di zuccheri e le bevande alcoliche che apportano calorie vuote. Un bicchiere di vino bianco contiene circa 120 calorie, mentre una lattina di birra arriva a 153. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nsotro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.