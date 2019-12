Salute e benessere

Dieta delle arance brucia grassi per dimagrire in salute Dieta delle arance brucia grassi per dimagrire in salute

La dieta delle arance brucia grassi per dimagrire in salute è una delle diete più seguite in inverno. Le arance infatti sono un frutto che si consuma nel periodo invernale anche per prevenire l’influenza e rafforzare il sistema immunitario. Le arance sono ricche di vitamina C e sali minerali e aiutano a contrastare l’invecchiamento, creano una barriera contro le malattie e prevengono i tumori.Non solo le arance sono anche un frutto brucia grassi, perfetto per riattivare il metabolismo e aiutarci a perdere i chili di troppo. La dieta delle arance è un regime ipocalorico che in un giorno apporta 1200 calorie. La scelta di alimenti sani può portare quindi a perdere dai 3 ai 4 kg in una settimana, raggiungendo anche i 5 se ad una corretta alimentazione si unisce anche un minimo di attività fisica come qualche sessione di palestra, una corsa o delle camminate veloci, il tutto per un impegno di almeno mezz’ora al giorno. Ma vediamo un esempio di menu della dieta delle arance per dimagrire. Colazione con una spremuta d’arancia senza zucchero, accompagnata da due fette di pane integrale e uno yogurt bianco magro.A pranzo portate a tavola riso integrale con arancia, finocchi e olive. Merenda: una arancia e 5 mandorle. Cena: tonno al naturale, con pezzetti di questo agrume e sedano. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patoligie importnati come il diabete.