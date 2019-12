Dieta della limonata per dimagrire: ecco come

Salute e benessere

La dieta della limonata è una dieta detox disintossicante che può fa dimagrire velocemente di un chilo. La dieta della limonata nota anche come dieta Master Cleanse si basa sull'assunzione esclusiva di bevande, e nello specifico di succo di limone dolcificato con sciroppo d'acero, acqua addizionata e lassativi a base di erbe.La dieta della limonata è una dieta ideata nei lontani anni 40 del secolo scorso dall'americano Stanley Burroughs, che in seguito (1976) pubblicò altri due libri, The Master Cleanser and Healing for the Age of Enlightenment. Ad oggi esistono varie diete che hanno come protagonista assoluto il limone e molte di queste sono seguite da star di Holliwood per dimagrire prima di un film. La dieta della limonata è una dieta molto restrittiva che oltre a far perdere peso aiuta disintossicare l’organismo. Non è adatta a tutti e soprattutto non deve essere seguita dalle donne in gravidanza e dalle persone che soffrono di patologie importanti come il diabete.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Ma come funziona la dieta della limonata? La dieta della limonata prevede un digiuno di 2 giorni, durante i quali sono concesse circa 600 kcal al giorno solo tramite l'assunzione di limonate, oltre che acqua e lassativi a base di erbe. Questo dovrebbe far perdere un chilo e "disintossicare" l'organismo. Molto semplice quindi da eseguire e da spiegare (sicuramente meno da fare in pratica, ci vuole una buona dose di forza di volontà).Trattandosi di un regime dietetico molto restrittivo utilizzato soprattutto per disintossicarel’organismo è importante ribadire che non deve essere seguito oltre i due giorni in quanto potrebbe dare effetti dannosi alla salute. La dieta della limontata è una dieta lampo che aiuta a drenare i liquidi e che spesso viene seguita in via eccezionale quando ad esempio si deve assolutamente entrare dentro un vestito entro pochi giorni. La dieta della limontata non deve essere seguita da chi prende abitualmente dei farmaci in quanto potrebbe interferire con il loro effetto.