Enrico Brignano: nuove date per il One-Man Show

Grande successo per lo spettacolo teatrale “Un’ora sola vi vorrei”, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Il nuovo one-man show di Enrico Brignano aggiunge quindici nuove repliche al Teatro Brancaccio di Roma e una data all’Arena di Verona prevista per sabato 9 maggio 2020.Si parte a dicembre da Pescara (Palasport Giovanni Paolo II), per poi arrivare a Cesena (Carispost), Ancona (Palaprometeo), Genova (Teatro Carlo Felice), Bolzano (PalaResia), Roma (Teatro Brancaccio), Pesaro (Vitrifrigo), Montecatini (Teatro Verdi), Bassano del Grappa (Palabassano2), Bologna (Europa Auditorium), Firenze (Teatro Verdi), Bari (Teatro Team), Torino (Teatro Alfieri), Verona (Arena di Verona), Sanremo (Teatro Ariston) e concludere a Milano (Teatro degli Arcimboldi). (ITALPRESS).