Cucina

Mustazzoli per Natale: ecco la ricetta siciliana Mustazzoli per Natale: ecco la ricetta siciliana

I mustazzoli sono biscotti secchi al vino cotto tipici delle feste di Natale in Sicilia. I mustazzoli sono dei dolci che venivano già preparati nel Settecento nei conventi di clausura in occasione delle principali feste religiose.Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono: 500 g di farina 00, 150 g di vino cotto o 100 g di zucchero, 25 g di miele, 100 g di zucchero, 100 g di semi di sesamo, 2 cucchiai di cannella in polvere, 6 g di ammoniaca in polvere, un cucchiaino di chiodi di garofano in polvere, un cucchiaino di pepe nero macinato e scorza di un'arancia grattugiata. Ora vediamo come si preparano: versate su una spianatoia la farina e ggiungete lo zucchero, l'ammoniaca, i chiodi di garofano in polvere, la cannella macinata, il pepe e la scorza di arancia grattugiata.Poi verasate gradatamente il vino cotto e continuate ad impastare fino ad ottenere una pasta omogenea e consistente. Infine coprite l’impasto e lasciate riposare per circa 60 minuti. Poi stirate il composto e dividetelo in bastoncini dello spessore di 2,5 cm. Appiattire i bastoncini leggermente, tagliarli in rombi 5 cm e passare questi sui semi di sesamo o di mandorle, facendo in modo, con una leggera pressione, che questi aderiscano su tutta la loro superficie. Infine riponeteli nel forno, già preriscaldato a 220° per il tempo necessario affinché assumano un colorito bruno. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.