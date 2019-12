Studenti del Principi Grimaldi di Modica a Milano

Attualità

Gli studenti dell'Istituto Professionale “Principi Grimaldi” di Modica presenti a Milano per la cena di solidarietà organizzata dall’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede. All'importante evento sono stati presenti Giovanni Accardi, Damiano Agosta, Sara Carnemolla, Aurora Corallo, Gaia Galofaro, Samuele Grassiccia e Luca Nobile, accompagnati dai docenti Vincenzo e Giovanni Roccasalva.Al Palazzo Reale nella Sala delle Otto Colonne hanno cucinato per i presenti. Stefan John Charles D’Angieri, rappresentante dell’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede, ha aperto la serata. Sulle parole di Papa Francesco ”Nessuno può ritenersi inutile, nessuno può dirsi così povero da non poter donare qualcosa agli altri”, i giovani modicano hanno messo in pratica la loro professionalità per ai numerosi ospiti della Caritas Ambrosiana. “Questi giorni di festa – dicono i due docenti - sono difficili per chi è in difficoltà. Un pasto caldo, una parola di conforto, un sorriso, aiutano a ricominciare a credere nella vita.Per i nostri alunni è stata una splendida occasione, non solo professionale ma soprattutto umana. Quando la scuola apre le porte al mondo diventa “Una scuola grande come il mondo”. Apprezzamenti e applausi per i sette ragazzi che con i loro professori hanno portato a Milano in una manifestazione così importante l'Istituto “Principi Grimaldi”, scelti fra i tanti istituti alberghieri della Lombardia.